ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಡುಗಿದ ಭೂಮಿ; ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಪನ; ಭಯ-ಭೀತಗೊಂಡ ಜನರು
ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.02 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.29ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 11:20 AM IST
ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಆತಂಕ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂ ಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.6 ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.02 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.29ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 3.3 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರವು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಕಂಪ : ಈ ಭೂಮ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೂಕಂಪ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6.29 ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಭೂಕಂಪವು 3.6 ತೀವ್ರತೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಆಳವು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8. 45ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಹಿಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ 4.7 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಮ್ರೇಲಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ: ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಮ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ 3.7ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜುಲಾ, ಜಾಫ್ರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪಿಪಾವಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.24 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಠಾತ್ ಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು.
