ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡುಗಿದ ಭೂಮಿ; ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.2ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲು
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ 2ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
Published : October 31, 2025 at 12:01 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭೂ ಕಂಪನದ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ 2ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಿಮ್ಲಾದಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಭೂಕಂಪನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ 5ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಿಮ್ಲಾ, ಚಂಬಾ, ಕಿನ್ನೌರ್, ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
EQ of M: 3.2, On: 31/10/2025 07:02:50 IST, Lat: 31.27 N, Long: 77.83 E, Depth: 10 Km, Location: Shimla, Himachal Pradesh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 31, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/2DkRSm4FfW
ಭೂ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು: ಪಿಐಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಭೂಕಂಪನಗಳು ಆಗಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊರಪದರವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಫಲಕಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಚಲನೆಗಳು ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಿಐಎಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭೂಕಂಪನ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಲಯ - 4 ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಲಯ 2 ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
1905ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಾ ಭೂಕಂಪ: 1905ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಾಕಾರಿ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 7.8ರ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 1905ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಭೂ ಕಂಪನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಭೂ ಕಂಪನದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ, ವಾಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ವಿನೀತ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಹಿಂದಿನ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 1905, 1934 ಮತ್ತು 1950ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರೇ ಗಮನಿಸಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ