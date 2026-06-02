ETV Bharat / bharat

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 4.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: 10 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ನಡುಗಿದ ಭೂಮಿ

ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:43ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ANI

Published : June 2, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:43ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪ 14.027 N ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 93.132 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "EQ of M: 4.6, On: 02/06/2026 07:43:17 IST, Lat: 14.027 N, ದೂರ: 93.132 E, ಆಳ: 10 Km, ಸ್ಥಳ: ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.12ಕ್ಕೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 14.94° N ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 90.18 E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, 0 - 700 ಕಿಮೀ ಭೂಕಂಪದ ಆಳದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು USGS ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ, ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭೂಕಂಪಗಳು 0 ರಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಭೂಕಂಪಗಳು, 70 - 300 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳು, 300 - 700 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡೀಪ್-ಫೋಕಸ್ ಭೂಕಂಪಗಳು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 70 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು USGS ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ; ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್​ 11 ರಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಆತಂಕ ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂ ಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಿಕ್ಟರ್​ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.6 ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.02 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.29ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 3.3 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರವು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

TAGGED:

NATIONAL CENTRE FOR SEISMOLOGY
BAY OF BENGAL
ಭೂಕಂಪ
EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.