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ಬಿಹಾರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ: ಭೂತಾನ್‌ನ ಪುನಾಖಾ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಭೂಕಂಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 5.3 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 5.6 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 12:50 PM IST

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ಪೂರ್ಣಿಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಭೂತಾನ್​ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಹಾರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನವಾಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 11.06ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರೂ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಭೂಕಂಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 5.3 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್) ಇದನ್ನು 5.6 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಭೂತಾನ್‌ನ ಪುನಾಖಾ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಇತ್ತು. ಭೂತಾನ, ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿ ನಡುಗಿನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್‌ಗಂಜ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಅನುಭವ: ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್​ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಲಿಗುರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್, ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ಮತ್ತು ಅಲಿಪುರ್ದೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.35 ರ ಸುಮಾರಿಗೂ ಬಿಹಾರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಟ್ನಾ, ಸುಪೌಲ್, ಅರಾರಿಯಾ, ಶಿಯೋಹರ್ ಮತ್ತು ಸಿವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಕಂಪಗಳು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ?: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ, ನೆಲದಡಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಹಠಾತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ನೆಲ ಅಲುಗಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೂಕಂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

  • ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿ.
  • ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
  • ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಕಪಾಟುಗಳು, ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
  • ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
  • ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಿರಿ.
  • ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಹನವನ್ನು ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
  • ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

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TAGGED:

ಭೂಕಂಪ
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