ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಮ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ: ರಿಕ್ಟರ್​ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.7ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲು

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.24ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಠಾತ್ ಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
Published : April 10, 2026 at 1:59 PM IST

ಅಮ್ರೇಲಿ (ಗುಜರಾತ್​): ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಮ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ 3.7ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜುಲಾ, ಜಾಫ್ರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪಿಪಾವಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಗಾಬರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.24 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಠಾತ್ ಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ , ಭೂಕಂಪನವು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.7ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಹುವಾ ಬಳಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿದೆ. ರಾಜುಲಾ, ಜಾಫ್ರಾಬಾದ್, ಪಿಪಾವಾವ್, ಖಂಭ ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕುಂಡ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ರಾಜುಲಾ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಕಂಪದ ಲೈವ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಕಂಪನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ.

ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಠಾತ್ ಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲುಗಾಡಿದವು. ಸಾವರಕುಂಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೈನಂದಿನ ಕಂಪನಗಳು ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದೆ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮನೆಗಳು ಭೂ ಕಂಪನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಭೀತಿಯಿದೆ.

ಸಾವುನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ವದಂತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

