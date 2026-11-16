ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪೋಲಾರ್ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಭಾರತದ ಚಳಿಗಾಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪೋಲಾರ್ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಳಿ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 5:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಧ್ರುವ ಸುಳಿಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ಚಳಿಗಾಲದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಚಲನೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ತಾಪಮಾನದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶೀತ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ಶೀತಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಸುತ್ತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಾಯುಮಂಡಲದ (ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್) ಬಲವಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳ ಸುಳಿಯಾದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪೋಲಾರ್ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ವೆದರ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಪಲಾವತ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನದ ಆರಂಭಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯು ಕೆಳ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹರಡಿ ಯುರೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಚಳಿಗಾಲದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
60 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ 30 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯು ನವೆಂಬರ್ 11 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಶೀತಗಾಳಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಡಚಣೆಗಳ ದೀರ್ಘ ಅಂತರದ ನಂತರ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ವಾಯುವ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸಬಹುದು" ಎಂದು ಪಲಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಡಿಸೆಂಬರ್-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಶೀತ ಅಲೆ ಯಾವಾಗ ಏಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಏಕಾಏಕಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿಇಆರ್ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್ಎನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದರರ್ಥ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಶೀತ ಅಲೆಗಳು ಬೀಸುತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಈಗಿನಂತೆ, ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಶೀತ ಅಲೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಡೀ ಚಳಿಗಾಲವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವ ಬದಲು ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಡೀ ಚಳಿಗಾಲವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಹಿಶ್ಮಿ ಜಮಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸುಳಿ: ಎಲ್ ನಿನೋ ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ ನಿನೋ, ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲೆಗಳ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಡುವ ವಾತಾವರಣದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ ನಿನೊ ಧ್ರುವ ಸುಳಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. NOAA ಯ ನವೆಂಬರ್ 12 ರ ನವೀಕರಣವು ನಿನೊ 3.4 ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು +2.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಬಲವಾದ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 79ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಪಲಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡೂ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಭಾವವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತಂಪಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸುಳಿಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಣ ಚಳಿಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಧ್ರುವ ಸುಳಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಏಕಾಏಕಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಜ್ಞ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ವಾಸಿ-ಬೈನ್ನಿಯಲ್ ಆಸ್ಕಿಲೇಷನ್(ಕ್ಯೂಬಿಒ), ವಾಯುಮಂಡಲದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ನವೆಂಬರ್ ಮುನ್ನೋಟವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಋತುಮಾನದ ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ ಮುನ್ನೋಟವು ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮದ ಅವಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮಪಾತ: ಧ್ರುವ ಸುಳಿಯ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದೆ. ಇವು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡಗಳಿಗೆ ಹಿಮಪಾತವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಚಲನೆ, ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡಚಣೆಯು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಜೆಟ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಹಿಮಪಾತವು ಕಾಲೋಚಿತ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಯುವ್ಯ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆಗಳ ಹಳಿಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಲಾವತ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿಗಳು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಚಳಿಗಾಲದ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ದುರ್ಬಲ ಗಾಳಿ, ಸೀಮಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನಿಂತ ಗಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾಳಜಿ ಧ್ರುವ ಸುಳಿಯ ಅಡ್ಡಿಗಿಂತ ನಿಂತ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಂದು ಪಲಾವತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಸೌಮ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದುರ್ಬಲ ಗಾಳಿ, ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಅದನ್ನು ಚದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಣಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಪಮಾನ ವಿಲೋಮಗಳ ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಚಳಿಗಾಲದ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ವಿಲೋಮಗಳು, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿಗಳು, ದುರ್ಬಲ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು" ಎಂದು ಡಾ. ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗೋದಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು: ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ತುಂಬುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಭಾರತದ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 5% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಗೋಧಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು.
"ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಶಾಖದ ಅಲೆಯು ಗೋಧಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. ಬಿತ್ತನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ತುಂಬುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.
ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹ, ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮಪಾತವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಡಾ. ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶೀತ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು. ಚಳಿಗಾಲದ ಹವಾಮಾನ, ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಳಜಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ದೇಶವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಜಲಾಶಯಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಲಾವತ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಆರಂಭಿಕ ಧ್ರುವ ಸುಳಿಯ ಅಡಚಣೆಯು ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭಾವವು ಅಡಚಣೆಯು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.
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