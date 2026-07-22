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ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ: ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೆದುರು ಭಾರತದ ಕಳವಳ ತಿಳಿಸಿದ ಜೈಶಂಕರ್​

ಗಿನಿಯಾ - ಬಿಸ್ಸೌ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಳವಳವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

EAM Jaishankar Conveys To Lavrov India's Concerns Over Safety Of Indian Seafarers
ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ: ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೆದುರು ಭಾರತದ ಕಳವಳ ತಿಳಿಸಿದ ಜೈಶಂಕರ್​ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 4:41 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಬುಧವಾರ ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಲಾವ್ರೋವ್‌ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಕಳವಳವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ (ಆಸಿಯಾನ್)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಅಫೇರ್ಸ್ (ಸಿಡಿಎ) ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಗಿನಿಯಾ - ಬಿಸ್ಸೌ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ 10 ನಾವಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಜೈಶಂಕರ್ - ಲಾವ್ರೋವ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಸಿಡಿಎ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಲಡಾನೋವ್ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸಾವಿನ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಕಳವಳವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್​ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗು MV ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಯೋ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ MEA ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮುಗ್ಧ ನಾಗರಿಕ ಜೀವಗಳ ನಷ್ಟ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಜೀವ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ'ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

CONVEYS TO LAVROV INDIAS CONCERNS
RUSSIA LAVROV
INDIAN SEAFARERS
ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ
EAM JAISHANKAR

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