ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಗತ್ಯ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು.
Published : April 28, 2026 at 7:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವು ಈ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ, ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್, ಅಹ್ಸಾನುದ್ದೀನ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ, ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಸಿಹ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ. ವರಾಳೆ, ಆರ್. ಮಹದೇವನ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯಾ ದರ್ಗಾದ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪೀರ್ಜಾದಾ ಸೈಯದ್ ಅಲ್ತಮಶ್ ನಿಜಾಮಿ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ನಿಜಾಮ್ ಪಾಶಾ, "ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವಿದೆ. ಚಿಸ್ತಿಯಾ ಪಂಥವು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರೋಜಾ, ನಮಾಜ್ ಮತ್ತು ಹಜ್ನಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಅವರು, "ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಎಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಯಮವಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ದರ್ಗಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರದು" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವು 4:1 ರ ಬಹುಮತದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆಯು ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
