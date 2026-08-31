ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಹಿರಂಗ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 1:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ನ ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (PIL)ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ವಕೀಲ ನರೇಂದ್ರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪಿಐಎಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಬಿ. ವರಾಲೆ ಅವರ ಪೀಠವು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಇಂಧನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿನ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಕೀಲ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿವಿಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು, ಮಾದರಿ (ಮಾಡೆಲ್), ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ ವರ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನವಾರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹಾಗೆಯೇ, ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಇ-20 (E20) ಇಂಧನದ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡಿಮೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ತಜ್ಞರ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಇ-20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು (Transition Framework) ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು E20 ಮಾನದಂಡದಿಂದ E10 ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿಯಮ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
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