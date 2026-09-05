ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 6:23 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ (E20) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳೆ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ವಾದ.
ಹೌದು. 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. 2023 ರ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಇ10 ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (CNG), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್(EV) ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಜನರ ಚಿತ್ತ ಹರಿದಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. 2030-31 ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಶೇಕಡಾ 13 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ (CAGR) ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ (PMR) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದು 8.21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಿದ್ದು, 2026 ಮತ್ತು 2033 ರ ನಡುವೆ ಶೇಕಡಾ 8.3 ರ ಸಿಎಜಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ 14.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತರವು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ (GVR) ಪ್ರಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಸಿದ (ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್) ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರ, ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲಿದೆ. ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಿಂದಾಗಿ ಇದು 2030-31 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕೋಟಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ (SIAM) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಘಟಿತ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿತರಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಬಳಸಿದ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ BS-VI ವಾಹನಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲಭ್ಯತೆಯು ಸುಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೊರ್ಡರ್ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳು, ಬಲವಾದ ಮರುಮಾರಾಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ಶೇಕಡಾ 32.2 ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಪೂರ್ವ ಭಾರತವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವಾಹನಗಳಾಗಲಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 38 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನ ಸ್ಥಾನ, ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್, ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಗರ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬಳಸಿದ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 23.6 ರ ಸಿಎಜಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸುಧಾರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬಳಸಿದ ಇವಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ನೇರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಸ್ 24, ಸ್ಪಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ದೇಖೋದಂತಹ ಸಂಘಟಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಕರು ವಾಹನ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 8-9 ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇಕಡಾ 12-18 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, BS-VI ಹಂತ 2 ಮತ್ತು E20 ಇಂಧನದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಬಳಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ.
ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (FADA) ಪ್ರಕಾರ, E20 ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿಂಜರಿಕೆಯು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಸಿಎನ್ಜಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಶೇ. 24.67, ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು ಶೇ. 8.02 ಮತ್ತು ಇವಿಗಳು ಶೇ. 7.90 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಶೇ. 40.59 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಶೇ. 41.68 ಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಶೇ. 1.09 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತರವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶೇ. 13.21 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoRTH) 2025 ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 21 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 123 ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (RVSF) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 3.58 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 30, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 21 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 129 ಆರ್ವಿಎಸ್ಎಫ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 4,30,306 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಸಿದ ಕಾರು ವಿತರಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇ20 ಆದೇಶದ ನಂತರ, ಖರೀದಿದಾರರು ಸಿಎನ್ಜಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕಡೆ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ವಾಹನದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವರ್ಷ, ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇ20 ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಡೀಲರ್ ಧೀರಜ್ ಎಂಬವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ವ್ಯವಹಾರವು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2026 ರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 3,000 ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,600-1,700 ಸಿಎನ್ಜಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಇವಿಗಳಿವೆ. ಉಳಿದವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 2,500 ಕಾರುಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1,500 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20-30 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಅವರು ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
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