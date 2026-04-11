ICTC ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಡವಟ್ಟು ಆರೋಪ: ಗರ್ಭಿಣಿಯ HIV ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾಖಲು
ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 1:27 PM IST
ಸೋಲಾಪುರ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಕ್ಲುಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ - ಮಾವ ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ನೀಡಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ: ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ವರ್ಷಾ ದೋಯಿಫೋಡೆ ಅವರು ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ: ವರದಿಯಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯೋಗೇಶ್ ಪವಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಪವಾರ್, ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ವರ್ಷಾ ದೋಯಿಫೋಡೆ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಎಚ್ಐವಿ ವರದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ, ಎಸ್ಡಿಎಚ್ ಸೋಲಾಪುರ, ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ - ಪಿಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಆರ್ಎನ್ಎ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.
ತಪ್ಪು ವರದಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮೇ.1 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ವರ್ಷಾ ದೋಯಿಫೋಡೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
