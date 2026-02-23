ಯುವ ವೈದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸರಣಿ: ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರೆಗೆ ಡಾ. ದ್ಯಾಪ ವರಸ!
ಡಾ. ದ್ಯಾಪ ವರಸ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದಿಂದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 23, 2026 at 1:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ನೀವು ವೈದ್ಯರಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಪ ವರಸ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ , ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು 13 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದಿಂದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ದ್ಯಾಪ ವರಸ ಹೈದರಾಬಾದ್ನವರು. ಅವರ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರು. ಅವರ ತಾಯಿ ವನಿತಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ಇದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ (BHMS)ಗೆ ಸೇರಿದರು.
ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಎಐ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ: ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ದ್ಯಾಪ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು 'ಹೋಮಿಯೋಪತಿ: ಎ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್' ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದರು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಎಐ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದೆಯೇ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ: ದ್ಯಾಪ ವರಸ ಅವರು, 'ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಆಧುನಿಕ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದೆಯೇ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ಯಾಪ ವರಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಮಿಳಿಸೈ ಅವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
59ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ 'ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
'ಔಷಧ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಔಷಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಪ ವರಸ.
