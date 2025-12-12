ETV Bharat / bharat

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ; ಮನೆಯವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಕುಬ್ಜ ಜೋಡಿ

ಫೇಸ್​ ಬುಕ್​ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಕುಬ್ಜ ಜೋಡಿ, 2.5 ಅಡಿಯ ದೀಪಂಕರ್​​​​​ ಮತ್ತು 3 ಅಡಿಯ ನಂದಿನಿ. ಮನೆಯವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 12, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read
ಬಾಲುರ್ಘಾಟ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ ಕುಬ್ಜ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳವಷ್ಟೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲುರ್ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ನಿರಂತರ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.

ಹುಡುಗನ ಎತ್ತರ 2.5 ಅಡಿ.. ಹುಡುಗಿಯದ್ದು 3 ಅಡಿ; ದೀಪಂಕರ್ ಬರ್ಮನ್ (21) ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ನಂದಿನಿ (20) ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಂತಸದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ತಮಗೆ ತಾವು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಎಂಬುದು ಖಾತರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಮನೆಯವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಕುಬ್ಜ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)

ಮೆಸೆಂಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಂದೆನಿಸಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ, ಈ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ: ನನ್ನ ಮಗನ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ತನ್ನ ವಧುವನ್ನು ಆತನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ದೀಪಂಕರ್‌ ತಾಯಿ ಕಲ್ಪನಾ ರಾಯ್ ಬರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದೀಪಂಕರ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ: ಬಾಲುರ್ಘಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಭಟ್ಪಾರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮ್ತಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರು ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ದೀಪಂಕರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚೋಟನ್, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ತಾರ್ಪಾಲಿನ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅವನು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ. ಆ ಬಳಿಕ ನಾನೇ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜಪುರದ ಬೌಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತು. ಬಳಿಕ ನಾವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದೆವು ಎಂದು ದೀಪಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೇಸ್​​ ಬುಕ್​ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೇ ಅವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂದಾದೆವು. ಇಂದು ನಾವು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂದಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಯೋಚಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ನಂದಿನಿಯ ತಾಯಿ ಚಂಡಿ ಕರ್ಮೋಡಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

