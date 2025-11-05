ಕರ್ತವ್ಯ- ಶಿಸ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕನಸು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್: ಇದೀಗ ಸೇನೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ!
ಸೋನಿಪತ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅವರು ಸದ್ಯ ಫರಿದಾಬಾದ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಡಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2025 at 3:36 PM IST
ಫರಿದಾಬಾದ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಅದರ ಫಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅವರ ಜೀವನವೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ಇದೀಗ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಸಿಡಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಡಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಸೋನಿಪತ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಿಯಾಂಶು 13ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಫರಿದಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರವ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಶು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ನಾನು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಓದು: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಫಲಿತಾಂಶದ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೋನಿಪತ್ನ ಗೊಹನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಚಂಡೀಗಢದ ಪಂಜಾಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಇವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದರಂತೆ ಹುತಾತ್ಮ ಮೇಜರ್ ವಿಕ್ರಂ ಬಾತ್ರಾ: 2024ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಮೇಜರ್ ವಿಕ್ರಂ ಬಾತ್ರಾ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಅವರು ನನಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೊಟ್ಟರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ ಏಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು 3ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಓದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಓದು.. ಓದು: ಕಾಲೇಜಿನಿಂದಲೂ ಎನ್ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿದ್ಧತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಓದಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಇದೀಗ ಫಲಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಶು ತಮ್ಮ ಏಳನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಡಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ರಜೆ. ಕಾರಣ ಸಂದರ್ಶನ ಐದು ದಿನ ನಿರಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಂಡು ರಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರುವ ಭೂಪೆಂದ್ರ ತನ್ವಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯ. ಯಾವಾಗಲೇ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದರು ಅವರು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಜಿ ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿ ದಿನ-ರಾತ್ರಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅವರ ತರಬೇತಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸೇನೆ ಸೇರಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ! ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಾತನ ಮಗಳು