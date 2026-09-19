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ದೆಹಲಿ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಎಬಿವಿಪಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏಳು ಮಂದಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

DUSU counting begins amid high anticipation
ದೆಹಲಿ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 2:19 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 4:15 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 19 ಸುತ್ತುಗಳ ನಂತರ, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ABVP ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದಬಾಸ್ 1,044 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಛಾವ್ಡಿ 5,883 ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 129 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೀಪಾಂಶು ಶೋಕೀನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ . ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏಳು ಮಂದಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ರು.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಎಬಿವಿಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಯುಐ ಮತ್ತು ಎಐಎಸ್‌ಎ-ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಐ ಒಳಗೊಂಡ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2026-27ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಬಿವಿಪಿ ಬಹುತೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಬಿವಿಪಿಯ ಯಶ್ ದಬಾಸ್, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಯುಐನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಮೀನಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೀಪಾಂಶು ಶೋಕೀನ್, ಎಬಿವಿಪಿಯ ಇಶು ಮೌರ್ಯ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಯುಐನ ವೀರ್ ಚತಾರ್ಥ್,. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಬಿವಿಪಿಯ ರಿಯಾ ಛಾವ್ರಿ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಯುಐನ ನಮ್ರತಾ ಚೌಧರಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಬಿವಿಪಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಯುಐನ ಗೋಪಾಲ್ ಚೌಧರಿ, ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್​ನ ವಿಶೇಷ್ ಯಾದವ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1,000 ಇವಿಎಂ ಅಳವಡಿಸಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 960 ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದವು. 39.77ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಬಿವಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಯುಐ ಕೇವಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು.

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Last Updated : September 19, 2026 at 4:15 PM IST

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