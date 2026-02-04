ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆ: ತಮ್ಮದೆಂದು ಜಗಳವಾಡಿದ ಜನರು
ಮಂಗಳವಾರ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಹಿಮಾಚಲ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಹೆಚ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಸ್ವೊಂದು ಆಳವಾದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದು ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 12 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಂಬಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಇದು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂದು ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳವಾಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಪುರ್ ಕೋಟಿ ಮೈನ್ಸ್ ಮೋಟಾರು ಮಾರ್ಗದ ಕ್ವಾನು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಸುಖೋಯ್ ಗಡೇರಾ ಬಳಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಹಣ ತುಂಬಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷದ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಲ್ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೀಪಕ್ ಧಾರಿವಾಲ್, ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಾಯಾಳುವೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಚಕ್ರತ್ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ನಾಯಬ್ನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಾಲ್ ಅವರು ಗಾಯಾಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಗಾಯಾಳುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನೆರ್ವಾ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದುರಂತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್ (36) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನೆರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್ ಅವರನ್ನು ವಿಕಾಸ್ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಐಡಿ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅವರದ್ದೇ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ ಮರಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
