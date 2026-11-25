ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ: ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಪುನರ್ ಮಿಲನ
ಬರೋಬ್ಬರಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಘಂಟಾ ನಾದ ಮೊಳಗಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 9:38 AM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿರುವ 700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 'ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ' ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಈ ಪುನಾರಂಭವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಳೆಯ ನಗರದ 'ಫತ್ ಕಡಲ್' ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 'ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ' ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಪುನಾರಂಭವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಗರ ಅಕ್ಷಯ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋ, ಶ್ರೀನಗರದ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ವಿ. ಸಂದೀಪ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
90 ರ ದಶಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಹಿತಕರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪಲಾಯನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಂಡಿತ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಮುದಾಯವು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪುನಾರಂಭವು ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವಂಶಜರು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಪುನರ್ ಮಿಲನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಪುನಾರಂಭವನ್ನು ಕಣಿವೆಯ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
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