ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮೋಸ ಹೋದವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದ; 3,880 ಜನರಿಗೆ ಫೋನ್ ವಂಚನೆಗೈದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರು ಆಫರ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ವಂಚನಾ ಜಾಲವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : March 18, 2026 at 3:12 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಆಘಾತಕಾರಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ, ಬಳಿಕ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನಾ ಜಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯ ಆಫರ್ ನಂಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾನೂ ಕೂಡ ವಂಚನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು, ಬೃಹತ್ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಹೀಗಿತ್ತು: ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಜಯ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮುಗ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಟೆಲಿಕಾಲರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಗುಡಿಮಲ್ಕಾಪುರ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ಗುಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಈತ ಕೇವಲ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಟೆಲಿಕಾಲರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಪಾರ್ಸಲ್ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಾಧನಗಳಂತಹ ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕಟೇಡನ್ನಲ್ಲಿನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈದರ್ಗುಡದಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಮಾರು 3,880 ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, ಸುಮಾರು 50 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಚರರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮೋದಿನ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನರು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ತರಹೇವಾರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
