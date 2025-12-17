ETV Bharat / bharat

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ಸೈಬೀರಿಯನ್​ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ತಡೆದ ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧವು ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

WAR AFFECT MIGRATORY BIRDS
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಆಸನ್ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಹತರಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನೂ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ.

ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಾನಿಲಗಳು ಮುಗ್ಧ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಬೀರಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಬಂದರೂ, ಅವುಗಳ ಆಗಮನದ ಅವಧಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ: ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಬೀರಿಯನ್ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಸನ್ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಸನ್ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕೇವಲ 4-5 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿವೆ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಐದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್-ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಚಕ್ರತಾ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಗಮನದ ಕುಸಿತವನ್ನು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ನಾಶ: ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಣಿ- ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಗಮನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪಕ್ಷಿಪ್ರಿಯರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಆಸನ್ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?: ಆಸನ್ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಯಮುನೋತ್ರಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಆಸನ್ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ. ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಆಸನ್ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ರಾಮ್ಸರ್ ತಾಣವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸನ್ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 330 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು 49 ಮೀನು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು?: 2021 ರಲ್ಲಿ 20 ಬೂದು ಕಾಲಿನ ಪಕ್ಷಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಬಾರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು 2021ರಲ್ಲಿ 55 ಬಂದಿದ್ದವು. 2024 ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಸ್ವಾಲೋಟೇಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು 2021ರಲ್ಲಿ 852 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಂದಿದ್ದವು. 2024 ರಲ್ಲಿ 302 ಮಾತ್ರ ವಲಸೆ ಬಂದಿವೆ.

2021ರಲ್ಲಿ 575 ಗ್ಯಾಡ್ವಾಲ್​​ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ, 2024 ಕೇವಲ 80 ಬಂದಿವೆ. ಮಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು 2021ರಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ 2024 ರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಶೊವೆಲರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ 110 ಹಾರಿ ಬಂದಿದ್ದವು. 2024 ರಲ್ಲಿ 24 ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿವೆ. ನಾರ್ತರ್ನ್​ ಪಿನ್‌ಟೈಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು 2021ರಲ್ಲಿ 32 ಬಂದಿದ್ದವು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. 500 ರೆಡ್ ಕ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೋಚರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದೇ 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 63 ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಪೋಚರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು 138 ಬಂದಿದ್ದರೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ 23 ಮಾತ್ರ ವಲಸೆ ಬಂದಿವೆ.

