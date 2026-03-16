ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ದುಬೈ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್: ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​ ಆದ 2 ವಿಮಾನಗಳು!

ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿವೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 1:20 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇಂದು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮತ್ತು ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದುಬೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಮಾನ ವಾಪಸ್​: ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿವೆ.

325 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ EK533 ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಯುಎಇ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.40 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್​ ಟಿಆರ್​ವಿ- ಡಿಎಕ್ಸ್​ಬಿ ವಿಮಾನವೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದೆ. ವಿಮಾನವು 353 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, 19 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.40 ಕ್ಕೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಬಂದ್​ ಆಗಿರುವ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಏರ್​​ಲೈನ್ಸ್​ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್​, ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್​ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

