ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ದುಬೈ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್: ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆದ 2 ವಿಮಾನಗಳು!
ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಆಗಿವೆ.
Published : March 16, 2026 at 1:20 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇಂದು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮತ್ತು ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದುಬೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026
ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಮಾನ ವಾಪಸ್: ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗಿವೆ.
325 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ EK533 ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಯುಎಇ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.40 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಟಿಆರ್ವಿ- ಡಿಎಕ್ಸ್ಬಿ ವಿಮಾನವೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಮಾನವು 353 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, 19 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.40 ಕ್ಕೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
All flights to and from Dubai have been temporarily suspended.— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026
Please do not go to the airport.
Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.
The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
