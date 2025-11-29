ETV Bharat / bharat

ಲಾಕ್​ಡೌನ್​ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಒಣ ಹೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉದ್ಯಮ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ!

ಕೋವಿಡ್​ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಣ ಹೂವುಗಳಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ.ಚೋಖೋನೆ (ETV Bharat)
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಣಿಪುರದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್​ ಲಾಕ್​​ಡೌನ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಒಣ ಹೂವಿನ ಉದ್ಯಮ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣಿಪುರದ ಸೇನಾಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾವೋ ತಫೌದ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಯುವತಿ ಕೆ.ಚೋಖೋನೆ ತಮ್ಮ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡಯಾಂಥೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ, 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಲೇ 'ಹವಾಮಾನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಣ ಹೂಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ.ಚೋಖೋನೆ (ETV Bharat)

ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ: ಡಯಾಂಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ. ಕಂಪನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಒಣಗಿದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವನ್ನು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್​​ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಹಾರ: ಡಯಾಂಥೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​​ 2021ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಹೂವುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಚೋಖೋನೆ ಅವರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು. ಇಂದು, ಡಯಾಂಥೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾವೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಹೂವಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಒಣ ಹೂಗಳು (ETV Bharat)

18 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ: ಡಯಾಂಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈಗ 18 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೂವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಫಾಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 20ರಿಂದ 30 ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಯಾಂಥೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಧುವಿನ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಕೊರ್ಸೇಜ್‌ಗಳು, ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರಗಳು, ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಈವೆಂಟ್ ಅಲಂಕಾರಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 100ರಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇವೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ.ಚೋಖೋನೆ (ETV Bharat)

ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂವುಗಳ ತಾಣ ಮಾವೋ ಪ್ರದೇಶ: ಮಾವೋ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವು ಅಪರೂಪದ ಹೂವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಭಾರತದ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ರೆಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳು, ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಡೈಸಿ, ಬನ್ನಿ ಟೇಲ್ಸ್​​, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್, ಅಮೋಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೆಲೋಸಿಯಾಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಡಯಾಂಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚೋಖೋನೆ ಹೇಳಿದರು.

ಚೋಖೋನೆ ಅವರು ಮಾವೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 10ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಒಣ ಹೂಗಳು (ETV Bharat)

"ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮನೆ ಅಲಂಕಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಹೂಗುಚ್ಚ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ನನಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತು. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಚೋಖೋನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

