ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗಳು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಅಪಘಾತ ಎಸೆಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಸಾವು - ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ANDHRA PRADESH NEWS BABBURI GROUNDS CAR ACCIDENT ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ACCIDENT
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಗಂಭೀರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
ಅಮರಾವತಿ , ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅಮರಾವತಿಯ ಬಬ್ಬೂರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಡೆಪಲ್ಲಿ ಬಳಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಐದು ರೌಡಿಶೀಟರರ್​ಗಳು ಪುನ್ನಮಿಘಾಟ್​ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಐವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನಿಸಿ 'ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಾನು ರೌಡಿಶೀಟರ್" ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಾರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಲಕ ಪಠಾಣ್ ರೆಹನ್ ಖಾನ್ (10), ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಾರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ರೆಹನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಲು ಪುನ್ನಮಿಘಾಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ಗಳಿದ್ದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರೆಹಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗೊಲ್ಲಪುಡಿಯ ಆಂಧ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕಾರು ರಾಮವರಪ್ಪಾಡಿನ ರಾಜೇಶ್‌ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಡೆಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೇ ರೀಲ್​ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುವುದೇ ಇವರ ಚಾಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ: 38 ಕಾನ್ಸ್​​​ಟೇಬಲ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

