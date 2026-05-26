ETV Bharat / bharat

ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​ಗೆ ಕಾರು ಗುದ್ದಿಸಿದ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವು

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಮಾಡಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೋಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

TAMIL NADU HORROR ACCIDENT
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಿರುಪತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು, ಅವರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನ ಆದೇಶ. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇತರರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಿರುಪತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಲಾರಪೇಟೆ ಬಳಿ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಬೈಕ್​​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಬಾಲಕನನ್ನು ತಿರುಪತ್ತೂರು ಸಮೀಪದ ಕೂಡಪಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಮೌನೀಶ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್​ ಅಂಶ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಪ್ಪನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್​ ಬರುವಾಗ ಎರಗಿದ ಜವರಾಯ: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಮೌನೀಶ್​ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ಮೂವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ತಾತ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾಲ್ವರೂ, ಬೈಕ್​ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೈಕ್​​ಗೆ ರಭಸವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ದ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಕ್ಷಣವೇ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜೋಲಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಿರುಪತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, 11 ವರ್ಷದ ಮೌನೀಶ್ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ, ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ (ತಾತ) ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ: ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೋಲಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DRUNK AND DRIVE CASE
CAR ACCIDENT
BOY KILLS BOY
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ
TAMIL NADU HORROR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.