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'ವಿಕಸಿತ​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಯುವಜನರು ಅಗತ್ಯ': ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ

ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕೇವಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

In this screengrab from a video posted on Aug. 2, 2026, Prime Minister Narendra Modi during the virtual launch of 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. (@NarendraModi/Yt via PTI Photo)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 2, 2026 at 2:38 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು, ದೇಶದ ಯುವಕರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಕಸಿತ್​ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾದ 'ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಅಭಿಯಾನ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕೇವಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರು.

ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು 'ಜನರಲ್-ಝಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮೈ ಭಾರತ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಮೈ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಯುವ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳ ಯುವ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲುದಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.

ಯುವಜನರನ್ನು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ 100 ವಾರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 'ಜನ್ ಭಾಗೀದಾರಿ' ಅಭಿಯಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ವಾಕಥಾನ್‌ಗಳು, ಧ್ಯಾನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

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TAGGED:

PM NARENDRA MODI
ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಅಭಿಯಾನ
DRUG FREE YOUTH
VIKSIT BHARAT
NASHA MUKT YUVA ABHIYAN

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