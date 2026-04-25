ಕೇರಳ: ತಾಯಿಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿ! ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಮಗ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Drug addict son kills mother in Kannur surrenders to police
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 2:05 PM IST

ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ): ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪೆರವೂರಿನ ಕೊಲಕ್ಕಾಡ್ ಬಳಿಯ ತನ್ನಿಕ್ಕುನ್ನುವಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಪೆರಾವೂರ್ ಬಳಿಯ ಕಾಣಿಚಾರ್‌ನ ಥಂಕಚನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಮ್ಮ (53) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿ (25) ಕೊಲೆಗೈದ ಪುತ್ರ.

ಮೃತ ಗೀತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇಳಕಂನಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಎಂಬ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪುತ್ರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಎ (Bachelor of Computer Applications) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ತನ್ನೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ. ಇದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪರಾರಿಯಾಗದೇ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಕಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆರಾವೂರ್ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಕೇಳಕಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಥಾಹಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

