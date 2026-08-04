ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಮಗ ಈಗ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ: ವಾರ್ಷಿಕ ₹10 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು!
ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 1:45 PM IST
ಭದ್ರಾಚಲಂ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯೇ ನಿದರ್ಶನ. ಹೌದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಹಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರಾಚಲಂ ಮೂಲದ ರಾಮು ಎಂಬಾತ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಇ ಕಾರ್ಟ್ ಸಾಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದರ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಕುಂಜಾ ರಾಘವುಲು, ಇವರು ಐಟಿಡಿಎ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ರಾಮು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರಾಚಲಂ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ವಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ರಾಮು ಬಳಿಕ ಸಾತುಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದರು.
ಬಳಿಕ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತೆಯೇ 2016 ರಲ್ಲಿ, ₹50 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇ -ಕಾರ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಕಂಪನಿಯು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕ ₹10 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 15 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ: ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಕ್ಕೂ ರಾಮು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅರಿವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅಂತೆಯೇ AI-ಚಾಲಿತ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಅಗ್ರೋಸ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದು ರೈತರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊಯ್ಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಕೂನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಾಮು ಅವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಅದಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
"ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗುವ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ರಾಮು ಹೇಳಿದರು.
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