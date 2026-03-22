ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಚಾಲಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ, AI ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ!
ಪಂಜಾಬ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಎಐ ಚಾಲಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕನ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
Published : March 22, 2026 at 7:17 PM IST
ಲುಧಿಯಾನ (ಪಂಜಾಬ್): ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲುಗೈ ಆಗಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎಐ) ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಜಾಬ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಐನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಅದರ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಐ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಎರಡು ದಿನ ನಡೆದ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಝಲಕ್ ಅನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಪಂಜಾಬ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಜಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಆಟೋ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಇದು ನಿಗದಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕರ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಲು, ಅದು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಆಟೋ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಸುರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ. ವರುಣ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದುಬಾರಿಯೆನಿಸಿದರೂ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಾಧನವಿದ್ದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
