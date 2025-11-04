ETV Bharat / bharat

ಚೆವೆಲ್ಲಾ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ: ಆರ್​ಟಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 19 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bus Accident
ಬಸ್​ ಅಪಘಾತ (Eenadu)
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಚೆವೆಲ್ಲಾ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ ಅಥವಾ ಬಸ್​ ಚಾಲಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್​ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಆರ್​ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆವೆಲ್ಲಾ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 19 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಬಸ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್​ನೆಸ್​​ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಚಾಲಕನ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್​ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.40 ಕ್ಕೆ, ತಾಂಡೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ತುಂಬಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರೊಳಗಿನ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಎಂಡಿ ವೈ. ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಲಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಖುಶ್ರೋ ಶಾ ಖಾನ್, ಉಸ್ತುವಾರಿ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಇಡಿ ಶ್ರೀಧರ್, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್​ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 19 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ತೆಲಂಗಾಣದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆವೆಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಾಜಗುಡಾ ಬಳಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ ತಾಂಡೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಕಡೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 70 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ರಜೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್​ ಡಿಕ್ಕಿ: ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 19 ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

CHEVELLA BUS ACCIDENT
ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತ
CHEVELLA ACCIDENT
RTC BUS ACCIDENT

