ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ; ನಾಲ್ವರು ಡಿಆರ್ ಜಿ​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮ

ನಕ್ಸಲ್​ ಮುಕ್ತವಾದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಕ್ಸಲರು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಹೀಗೆ ಐಇಡಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ನಾಲ್ವರು ಡಿಆರ್​ ಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

IED BLAST AT KANKER
ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಡಿಆರ್​ಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 6:31 PM IST

ಕಂಕೇರ್ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಕೇರ್ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಡಿಆರ್‌ಜಿ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಛೋಟೆಬೇಥಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಕ್ಸಲರು ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಐಇಡಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಡಿಆರ್‌ಜಿ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ನಾಲ್ವರು ಡಿಆರ್‌ಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಕಂಕೇರ್ ಎಸ್‌ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ರಾಖೇಚಾ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಕೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಛೋಟೆಬೇಥಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊರೊಸ್ಕೋಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಶೋಧ ಮತ್ತು ನೆಲಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಂಕೇರ್ ಡಿಆರ್‌ಜಿಯ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಖ್‌ರಾಮ್ ವಟ್ಟಿ, ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸಂಜಯ್ ಗಡ್‌ಪಾಲೆ, ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಪರಮಾನಂದ ಕೊಮ್ರಾ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಸ್ತಾರ್ ಐಜಿ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಬಸ್ತಾರ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಿ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೂರಾರು ಐಇಡಿಗಳನ್ನು ಬಸ್ತಾರ್​ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಐಇಡಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ವರು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಸ್ತಾರ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಐಇಡಿಗಳು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿವೆ: ಬಸ್ತಾರ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ಇರಿಸಿರುವ ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಈವರೆಗೆ ಐಇಡಿಗಳಿಂದ ಹಲವು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಇವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯನ್ನುಟು ಮಾಡಿವೆ.

ಸಿಎಂ ಸಂತಾಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣುದೇವ್ ಸಾಯಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಅವರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

