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ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್​ನಿಂದ ತಯಾರಾಯ್ತು ಕನಸಿನ ಕಾರು: ಭದ್ರಾದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರ!

ಅವರೇ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್​ನಿಂದ ಕನಸಿನ ಕಾರು: ಭದ್ರಾದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್​ನಿಂದ ಕನಸಿನ ಕಾರು: ಭದ್ರಾದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 1:36 PM IST

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ಭದ್ರಾದಿ: ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಅದಭುತಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭದ್ರಾದ್ರಿಯ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೇಕುಲಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಬೇತಂಪುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬತ್ತಿನಿ ಮಾಧವಗೌಡ ಐಟಿಐ ಮುಗಿಸಿ ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಗ್ಲಾಮರ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಎಂಜಿನ್, ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಟೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಜಿನ್, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಕ್ಲಚ್, ಬ್ರೇಕ್, ಗೇರ್ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಸಿಸ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 26 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾಧವ್.

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TAGGED:

YOUNG MAN INVENTION
DIFFERENT CAR INVENTION
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್​ನಿಂದ ಕಾರು
DREAM CAR FROM SCRAP

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