2047ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಿರಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
By PTI
Published : August 15, 2026 at 10:54 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತೆ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು, "ಈ ಕನಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶನಿವಾರ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು ಎಂದರು. 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್' ಕನಸನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಜನರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಅವರು, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ದುರ್ಬಲವಾದ ಐದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಣ್ಣ ಕನಸುಗಳು ಇನ್ನು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು.. ಭಾರತವು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ' ಆಗುವ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ, ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದ ಅವರು, ಭಾರತವು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್' ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅರೆವಾಹಕ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲ್ಪಾಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (PFBR) ಈ ವರ್ಷ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
“ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ 100 GW ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಐದು ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು “ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ” ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ, “ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ LPG ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು” ಎಂದರು.
"ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ, ಇಂಧನ, ಯೂರಿಯಾಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು MSME ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಏಳು ಪಟ್ಟು, ಹೈಟೆಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 21 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 33 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದ ವೇಗವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ 90 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವು 1925 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 90 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಜಾಲ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯವೂ ವಂದೇ ಮಾತರಂನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವಿದೆ. ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವು ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು: ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಾಜ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
"ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಐದು ರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಯುವಕರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶವು 200 GW ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐದು ಹೊಸ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲ್ಪಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (PFBR) ಈ ವರ್ಷ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವತ್ತ ಭಾರತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯು ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
"ನಾವು 200 GW ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಐದು ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ 100 GW ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ, ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದ ವೇಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಹಿಂದಿನ 90 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 30ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಜಾಲವನ್ನು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವು 1925 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 90 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಜಾಲವನ್ನು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. 90 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 30 ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 - ಇದು ಕೆಲಸದ ವೇಗ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರೈಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮೋದಿ ತೋರಿಸಿದರು, ದೇಶವು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೈಲು, ಮತ್ತು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲನ್ನು ಮೋದಿ ಜುಲೈ 17, 2026 ರಂದು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದರು. ಇದು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಹರಿಯಾಣದ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ 89-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
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