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ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಡಿಆರ್​ಡಿಒದ ಆರ್​ಸಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾ. ಪಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನೇಮಕ

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪಿ. ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್​ಸಿಐನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

DRDO Scientist Dr. P. Srihari Takes Charge as Director of Research Centre Imarat (RCI), Hyderabad
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪಿ. ಶ್ರೀಹರಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 11:43 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಡಿಆರ್​ಡಿಒ) ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ 'ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಮಾರತ್' (ಆರ್​ಸಿಐ)ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪಿ. ಶ್ರೀಹರಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಏಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಕಲೂರು ಸಮೀಪದ ಮಂಡವಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಡ. ಪಿ ಶ್ರೀಹರಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಪಿಎಸ್‌ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಡಿಆರ್​ಡಿಒ ಸೇರಿದ ಅವರು, 1992ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಾರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್‌ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಘು ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ (ಎಲ್​ಸಿಎ)ಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ರೇಡಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಡೈವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್' ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತೀ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ಆರ್​ಸಿಐನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಆರ್​ಡಿಒ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ: ಎರಡೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷಿಪಣಿ​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ!

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DRDO
RESEARCH CENTRE IMARAT
DRDO HYDERABAD
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