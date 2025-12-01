ETV Bharat / bharat

ನಾಟಕ ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚೆ ಬೇಕು; ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ನೀತಿ ನಡೆಯಲಿ: ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"Drama nahi, Delivery; Nara nahi, Neeti chalegi," PM Modi's stern message to opposition ahead of Parliament
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 11:42 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮ ಬೇಡ, ಉತ್ಪಾದಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸದೆ, ಉತ್ತಮ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾಟಕ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಯಾರು ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರಬೇಕು, ನಾಟಕವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಘೋಷಣೆಗಳಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬೇಕು. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಲವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಡೆದು ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಯಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸೋಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವು ಸೋಲಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಹತಾಶೆಯ ರಣರಂಗವಾಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ದುರಹಂಕಾರದ ಅಖಾಡವಾಗಬಾರದು. ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂಸತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಂಸತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇಂದಿನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 19ರ ವರೆಗೆ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಸೂದೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

