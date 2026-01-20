ETV Bharat / bharat

ಸತತ 3ನೇ ವರ್ಷವೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಹೊರನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದೆ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು.

Drama in TN Assembly as Guv walks out without delivering opening address
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 20, 2026 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್.ರವಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದೆ ಸದನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸದನಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸದನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಅಗೌರವ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸದಸ್ಯರೂ ಕೂಡ ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

"ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಈ ನಡೆ 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿ.ಎನ್.ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಅವರು, ಆಡಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏಕೆ ಬೇಕು? ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಮತ್ತು ಕಲೈನಾರ್ ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಗೌರವ ತೋರಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಾನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದಿಗೂ ಅಗೌರವ ತೋರಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕ್ರಮ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ತಮಿಳರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

"ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದುರುದ್ದೇಶದ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಡೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಭಾಷಣ ಓದದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೊರ ನಡೆದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸದನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇಂದಿನಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸದನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮಿಳುನಾಡು ನಾಡಗೀತೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡದೆ ಸದನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು.

2024 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡದೆ ಸದನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೈಕ್​ ಪದೇ ಪದೇ ಆಫ್​ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು- ತಮಿಳುನಾಡು ಲೋಕ ಭವನ: ಈ ಕುರಿತು ತಮಿಳುನಾಡು ಲೋಕ ಭವನ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದೆ ಹೊರ ನಡೆದ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೈಕ್​ ಪದೇ ಪದೇ ಆಫ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದಲಿತರ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದನ್ನೂ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DRAMA IN TN ASSEMBLY
TN GUV WALKS OUT FROM ASSEMBLY
TN GUV VS GOVERNMENT
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್ ಎನ್ ರವಿ
TN GUV WALKS OUT FROM ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.