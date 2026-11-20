ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಿಂಚುಹುಳು ಇರುತ್ತೆ: ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾವ್!
Ramoji Excellence Awards 2026: ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾವ್, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮೋನಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 7:57 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ವಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾವ್.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಹಲವು ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಘನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಮಹಿಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಮೂಲಕ 'ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುವುದೇ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಧ್ವನಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಸದೇ ಉಳಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮೌನಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೌನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ 1981ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೇಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ಸಹೇಲಿ ಸುಪರಿಚಿತ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ರೈತರು, ಅವರ ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮ್ಯ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಿಸಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮಂಚ್ (MAKAAM) ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಹರಡಿದರು.
- ಆರಂಭಿಕ ಪಯಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಹೇಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 1981ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮೆ ಅಪಘಾತ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೇ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೊಲೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ - ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರಾಗಲಿ, ಪೋಷಕರಾಗಲಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರವೇ ಅರಿವಾಯಿತು.
ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ತಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಹೇಲಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆವು ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವೂ ವಿಸ್ತರಿಸತೊಡಗಿತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಖಚಿತತೆ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೊಳೆಗೇರಿಯ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕೋರಿದರು. ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸೇವೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
- ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ?
ತಮಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂತಸವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಡೆಸುವ ಲಿಂಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
- ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಹೇಲಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರೂ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು. ಜನರನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಹೀಗೇ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾಡುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು 1983ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 498 ಎ (ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ) ನಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದನ್ನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 'ಕ್ರೈಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಸೆಲ್' ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಎಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ ತಾನೇ ಎಂದರು. ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಓಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಬಂದ ಹುಡುಗನಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಆ ಹುಡುಗ ಓಡಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನನ್ನಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
- ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ
ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮನ್ನಣೆ ನನಗಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನಂತ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಡೆಸುವ ಲಿಂಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
- ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗಾಗಿ MAKAAM ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ?
ಮಹಿಳಾ ರೈತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ MAKAAM ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು, MAKAAM ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚಳವಳಿಯ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ನಾವು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ, 110–120 ಜನರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು; ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. 14 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಯಣವು ಮಹಿಳಾ ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದಿಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಡೆಕ್ಕನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳವಳಿ ಎದ್ದು ಕಂಡಿತು. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಈಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
- ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತವೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲವು ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. MAKAAMನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಇದನ್ನೇ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನವೊಂದನ್ನು ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೂ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅವರ ಬಳಿ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ರೈತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ.
- ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಶಾಲಿಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾನು ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿರುವ, ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವ ವಿಶ್ವಾಸ ತನಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾವ್, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಜ, ಒಂದು ಮಿಂಚುಹುಳು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಅಂತಾರೆ.
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