ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆಹಾರ - ವಾಯು ಮಲಿನತೆ ತಡೆಯಬೇಕು: ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್
2047 ರಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
Published : January 8, 2026 at 7:43 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: "ಭಾರತವು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಲಿನವಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು" ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಸಮಾಜದವರೆಗೆ: 2047 ರಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು, "ಆಂತರಿಕ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ: ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಂತರಿಕ ಹಸಿವು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2047 ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರದ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ: "ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಪ್ಪುಮಾಹಿತಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.
"ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಔಷಧ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ, ಇಂದು ನಾವು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: "ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಪೋಷಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೈತರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ರಾಗಿಯಂತಹ ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು, "ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಳಾದ ಪರಿಸರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯಸ್ಸನೇ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: