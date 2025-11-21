ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಚಾರ: ಆರು ಪಥದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ DPR
ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 44 ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ - 120 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ, 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ಪ್ಲಾನ್.
Published : November 21, 2025 at 10:12 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೈ - ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್, ನಂದ್ಯಾಲ್, ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 44ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoNH) ಜೋಡಣೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಸ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ NH - 44 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು 8-9 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು 120 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರು ಪಥಗಳಿರುವ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ NH-44 ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳಿಂದ ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಪಥಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನೂಲ್ ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಆರು ಪಥಗಳ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ -44 ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 210 ಕಿಮೀ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 260 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 106 ಕಿಮೀ, ಒಟ್ಟು 576 ಕಿಮೀ ಇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ 10-15 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ NH-44 ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಡ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ: ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ NH ಗಳು ದಾಟಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮುಂಗಡ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
- 100 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ 13 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮೂರು ಜೋಡಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
- ಫೆಬ್ರವರಿಯೊಳಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿ. ಕೋಟಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 120 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
