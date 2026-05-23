ETV Bharat / bharat

ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಪತಿ ಅರೆಸ್ಟ್, ತನಿಖೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಬ್ಯೂಟಿಪಾರ್ಲರ್ ವಿಡಿಯೋ

ನಟಿ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DOWRY DEATH CASE TWISHA SHARMA HUSBAND ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ TWISHA SHARMA CASE
ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್, ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 23, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಮಾಡೆಲ್, ನಟಿ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿಯ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಬಂಧಿಸಿ, ಭೋಪಾಲ್​ ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಜಡ್​ಜ್ ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ರಾಹಕ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಗಿರಿಬಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೋಪಾಲ್​ ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭೋಪಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ 33 ವರ್ಷದ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭೋಪಾಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 12 ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತ್ವಿಶಾ ಡ್ರಗ್ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ತ್ವಿಶಾ ಪೋಷಕರು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಬಳಿಕ ತ್ವಿಶಾ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಥ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥ್ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಜಬಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಸಮರ್ಥ್​ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ವಿಶಾ ಬ್ಯೂಟಿಪಾರ್ಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಈ ಮಧ್ಯೆ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ತ್ವಿಶಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಜನೀಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ದಿನ ತ್ವಿಶಾ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಲೂನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ವಿಶಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.

ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಈಗ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ವಿಶಾ ಸಲೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ

ಪತಿ, ಅತ್ತೆಯ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ: ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ನಡುವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನೀಟ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

TAGGED:

DOWRY DEATH CASE
TWISHA SHARMA HUSBAND
ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣ
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ
TWISHA SHARMA CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.