ಸ್ವೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸೋಲು: ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ: ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲುವಳಿಯು ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : March 11, 2026 at 8:31 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲುವಳಿ ಕುರಿತು ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಗದ್ದಲ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
" तीन बार, जब लोक सभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तब डिप्टी स्पीकर ने आगे की प्रक्रिया का संचालन किया.— SansadTV (@sansad_tv) March 11, 2026
अब ये कह रहे हैं कि आपने डिप्टी स्पीकर अप्वाइंट नहीं किया है. पहले जब दो बार ऐसा प्रस्ताव आया तब डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस के ही थे. अभी स्थान खाली है, ये मुद्दा… pic.twitter.com/lUnV4FwsH2
"ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂಸದೀಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಕಾಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಸದನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಆಗ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ತಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: "ಸಂಸತ್ತಿನ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡತ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಜರಿದರು.
#BudgetSession2026— SansadTV (@sansad_tv) March 11, 2026
नियम 375 के अधीन गंभीर अव्यवस्था के अवसर पर सदन को स्थगित करना पड़ता है। आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे, चाहे कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे क्यों न हों। खड़े होकर आप विरोध करते रहेंगे, और प्रधानमंत्री की सीट तक महिला सांसदों का आना—मैं किसी भी प्रकार से इसे… pic.twitter.com/MIrjol0G34
"ಲೋಕಸಭೆಯು ಸದನ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವತಃ ರೂಪಿಸಿದ ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಆ ನಿಯಮಗಳೊಳಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸತ್ತಿಗೇ ಬಾರದ ರಾಹುಲ್ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಾರೆ: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, "ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಾಜರಾತಿಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ತರವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
" संविधान ने स्पीकर के पद को पार्टी से ऊपर उठा कर मध्यस्थ की भूमिका में रखा है. आपने मध्यस्थता करने वाले पर ही शंका के सवाल उठा दिए."— SansadTV (@sansad_tv) March 11, 2026
लोक सभा में गृह मंत्री @AmitShah #LokSabha #BudgetSession pic.twitter.com/uMkqXvVLpL
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, "ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಕುರ್ಚಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟುವಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, "ಚರ್ಚೆಗಳ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಸನದ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಎತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: