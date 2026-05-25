ವಿಲಾತಿಕುಲಂ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಂದು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 5:37 PM IST

ತೂತಕುಡಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ವಿಲಾತಿಕುಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮಖ ಆರೋಪಿ ಧರ್ಮ ಮುನೀಶ್ವರನ್​ಗೆ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಕ್ಸೊ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಇಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಪ್ರೀತಾ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಭಯಾನಕ ಆರೋಪಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಗಂಭೀರ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಎಲ್ಲಮ್ಮಲ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಜರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: 12ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕಿ ನಾಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಮಾರ್ಚ್​ 10ರಂದು ಬಾಲಕಿ ಸಂಜೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರುದಿನ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಮರುದಿನ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ದೂರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕುಲತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಾರ್ಚ್​ 11ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೇದನಾಥಂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹ ತೀವ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣಾ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬವು ತೂತುಕುಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.

10 ದಿನ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತದೇಹ: 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲೇ ಮೃತದೇಹ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ತಮಿಳಿಸಾಯಿ ಸೌಂದರರಾಜನ್, ಸಂಸದೆ ಕನಿಮೋಳಿ, ಅಂದಿನ ಸಚಿವೆ ಗೀತಾ ಜೀವನ್, ವಿಲಾತಿಕುಲಂ ಶಾಸಕ ಮಾರ್ಕಂಡಯನ್, ಎಂಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈಕೊ, ಸಚಿವ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಡಂಬೂರ್ ರಾಜು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೈನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ಪುಷ್ಪಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ವಲಯದ ಡಿಐಜಿ, ತೂತುಕುಡಿ ಎಸ್ಪಿ ಮದನ್ ಮತ್ತು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಐದು ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದರೂ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೂತುಕುಡಿಯ ಸಾಯಲ್ಗುಡಿ ಮೂಲದ ಶಂಕಿತ ಧರ್ಮ ಮುನೀಶ್ವರನ್​​ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಶವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಮುನೀಶ್ವರನ್‌ರನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಆರೋಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ರೂರ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿಯು ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದ.

ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ: ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ​ಮೇ 5ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ​ಮೇ 21ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳು - ಪ್ರತಿವಾದ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು.

​ಇಂದು (ಮೇ 25) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಪ್ರೀತಾ ಅವರು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

