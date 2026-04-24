ತಕ್ಷಣವೇ ಇರಾನ್ ತೊರೆಯಿರಿ, ಸದ್ಯ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಲಹೆ
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇರಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
Published : April 24, 2026 at 10:04 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯರು ಇರಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಇರಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಭಾರತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಲಹೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
⚠️ Advisory as on 23 April 2026. pic.twitter.com/WIPNNtFspd— India in Iran (@India_in_Iran) April 23, 2026
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಮನ್ವಯ ನಡೆಸಿ, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಭೂ ಗಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ +989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಮೇಲ್: cons.tehran@mea.gov.in. ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2,361 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2,361 ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2,060 ಜನರು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 301 ಜನರು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2,361 ರಲ್ಲಿ 1,041 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮೂವರು ವಿದೇಶಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
