ನನ್ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ: ವಕೀಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್
ವಕೀಲ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ನೆಡುಂಪರ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 24, 2026 at 7:23 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೋಮವಾರದ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ವಕೀಲ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ನೆಡುಂಪರ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಸಿಜೆಐ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ವೇಳೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲ ನೆಡುಂಪರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಡುಂಪರ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪೀಠದ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಸಿಜೆಐ ನೆಡುಂಪರ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ನೆಡುಂಪರ್ ಅವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಪೀಠದ ಎದುರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಪೀಠಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಪೀಠದ ಎದುರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೆಡುಂಪರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಈ ಅರ್ಜಿಯು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ಕಾನೂನಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿತು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪತ್ನಿ ಸೋಮಾರಿಯಲ್ಲ, ಗೃಹಿಣಿಯ ಶ್ರಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸಿರಿವಂತರು ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಅಗಸ್ಟಾವೆಸ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿವಿಐಪಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನಿಬಂಧನೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜನವರಿ 6ರರಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿತರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತ್ತು.
ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ವಕೀಲ ಗೌತಮ್ ಖೈತಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಾಗ, ಸಿರಿವಂತರು ಕಾನೂನಿನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದೇಕೆ?. ನೀವು ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.