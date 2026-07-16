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ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಡಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

DGMA directs shipping firms to avoid deploying Indian seafarers via Strait of Hormuz
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 1:24 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸದಂತೆ ಹಡಗು ಮಾಲೀಕರು, ಹಡಗು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಡಿಜಿಎಂಎ), ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಜೂನ್ 2026ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹಡಗುಗಳ ನಾವಿಕರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೊಂಬಾಸಾ ಬಿ, ಅಲ್ ಬಹ್ಯಾ, ಜಿಎಫ್‌ಎಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ಎಂಟಿ ವೆಡ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ ರೆಕಯ್ಯತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾವಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಜಲಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಡಗುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಲು, ಸಂಚಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಮತ್ತು ಬಂದರು ಸೌಲಭ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸದಂತೆ, ಹಡಗು ಮಾಲೀಕರು, ಹಡಗು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರಯಾನಿಗಳು ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಜಿಎಂಎ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

INDIAN SEAFARERS
SHIPPING COMPANIES
HORMUZ STRAIT
INDIAN GOVT
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