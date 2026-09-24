TMC ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ವಿವಾದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಾಕೀತು
ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ ಬಣಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 8:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತು.
ಈ ವೇಳೆ, ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಬಣದ ಪರ ವಕೀಲರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, "ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪಕ್ಷದ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಮೋಹನ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರೆ, ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣದ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಕಿಶನ್ ಕೌಲ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಚುನಾವಣೆ ನಡುವೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದೇ?- ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್: ವಿಚಾರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು.
ಈ ವಿವಾದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರೂ, ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿ ಈಗ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ದೂರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರು, ಆಯೋಗವು ಈ ಕುರಿತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು. ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು.
"ಇದನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಸಿಬಲ್ ಅವರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಗ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ವಕೀಲರ ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದ: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆಯೋಗ ಪರ ಇದ್ದ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಅವರು, ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ ಎಂದರು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಮುಗಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಜುಲೈ 2 ರಂದು ಉತ್ತರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬಣಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 6 ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಜುಲೈ 25 ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಗಲೂ ಅವರು ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆನಂತರ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ವಾದಿಸಿದರು. ಇದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಗ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದೇಶವು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾದ ಆಯೋಗ, ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪೀಠವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದ ಉದ್ದೇಶವೇ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಬಲ್ ಪೀಠವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿತು.
ಶಿವಸೇನಾ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಳಂಬ ನೆನಪಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್: ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉಸ್ತುವಾಗಿ ಆಯೋಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಸಿಬಲ್ ಕೋರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದರು. ಆಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರು, "ಶಿವಸೇನಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ: ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ, ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪೀಠವು ಸೂಚಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.
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