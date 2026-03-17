LPG vs PNG: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಅಪಾಯ
Published : March 17, 2026 at 4:01 PM IST
ವರದಿ - ಸುರಬಿ ಗುಪ್ತಾ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಯುವೈ) ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ದೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿದ್ದು, ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಕಳೆದ 30ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದೇಶಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 1998-99ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 4,46,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳು. ಇದೀಗ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ 2025-26ರಲ್ಲಿ 27,54000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗಿದೆ.
2000 ಮತ್ತು 2010 ರ ದಶಕಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತು. ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಳಕೆ ಶೇ. 8 ರಿಂದ 11ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2016-17ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಯುವೈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸುಮಾರು ಶೇ 10.1 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
2020ರಿಂದ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಪಿಎಂಯುವೈಗೂ ಮೊದಲು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಮರ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯದಂತಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಿಎನ್ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಾಲಗಳು, ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಏಕೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು: ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ15ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಂಯುವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು:
- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 1.88 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 1.24 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಬಿಹಾರವು 1.18 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು 89 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ರಾಜಸ್ಥಾನವು 74.3 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ರಾಜ್ಯಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶೇ 77.7ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ
- ಬಿಹಾರ ಶೇ 88.7ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ
- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಶೇ 72.4ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ
- ರಾಜಸ್ಥಾನ ಶೇ 75.1ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದರೂ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 11.4 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು 7.7 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು 6.7 ಕೆಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ 14.2 ಕೆಜಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಹಾರದ ಸರಾಸರಿ ಮನೆಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯ ಅಂತರವು ಪಿಎಂಯುವೈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಿಎಂಯುವೈ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಡುಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ: ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 377.4 ಟಿಎಂಟಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ 22 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವು ಬಹಳ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಬಳಸುವ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಸ ಅಥವಾ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಇಂಧನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿಜಿಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಬಳಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ: ಪಿಎನ್ಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 71.8 ಲಕ್ಷ ಪಿಎಲ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 39.7ರಷ್ಟು ಇದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.
ಇದರ ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 36.17 ಲಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ಶೇ. 14ರಷ್ಟಿದೆ
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿ 41.37 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 29.3ರಷ್ಟು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 16.5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ಭಾರತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದು, ಅವರು ಸೀಮಿತ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10.36 ಲಕ್ಷ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಜನಗಣತಿ ನಡೆದಾಗಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2014ರಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು 14.52 ಕೋಟಿಯಿಂದ 32.83 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರು 13,896 ರಿಂದ 25,532 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
30.43 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಹಲ್ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.14 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿವೆ.
ಉಜ್ವಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ: ಪಿಎಂಯುವೈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಜ್ವಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತಲಾ ಬಳಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2019–20ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3.01 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, 2023–24ರಲ್ಲಿ 3.95 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, 2024–25ರಲ್ಲಿ 4.34 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು (ಪ್ರೊ-ರೇಟೆಡ್) ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಸುಮಾರು 222 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮರುಪೂರಣಗಳನ್ನು ಪಿಎಂಯುವೈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ರೀಫಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂಶ: ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 60ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರವ ಬಳಕೆಯ ಶೇ. 20ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಹರಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಾಗಣೆ ವಿಳಂಬ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಇಂಧನ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಾಗಿದೆ.
ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಭಾರತವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು, ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನಿಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು 15,340 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (2014) ನಿಂದ ಸುಮಾರು 25,000 ಕಿಮೀ (2024) ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10,800 ಕಿಮೀ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 307 ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆಗೆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಏಕೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪಿಎನ್ಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ದ್ವಿಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸವಾಲು: ಭಾರತದ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸವಾಲನ್ನು ದತ್ತಾಂಶವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಪಿಎನ್ಜಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊತ್ತು ಬರಲಿರುವ 'ನಂದಾದೇವಿ'; ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಹಾಯ!