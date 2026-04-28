ಎಲ್​ಪಿಜಿ, ಪಿಎನ್​ಜಿ, ಸಿಎನ್​ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ದೇಶಿಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ, ಪಿಎನ್​ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್​ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯು ಶೇ 100ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Domestic LPG, PNG, CNG transport supply maintained at 100%: Government
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 6:16 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ನಡುವೆಯೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ, ಪಿಎನ್​ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್​ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇದು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಶೇ 70ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ, ದೇಶಿಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ, ಪಿಎನ್​ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್​ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯು ಶೇ 100ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫಾರ್ಮಾ, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಎಲ್​ಪಿಜಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ 5 ಕೆಜಿಯ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್​ಪಿಜಿ​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಕುರಿತು ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಬಿಪಿನ್ ಮೆನನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಂಘಗಳು, ಡಿಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಡುಗು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೆಡ್ಡಾ ರೀತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಬಳಕೆಗೆ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಲವಾರು ಜವಳಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಯ್ದ ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸುಂಕಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಎಂಎಸ್​ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್​ಜಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಂತಹವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಡಿತ ದರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಫ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಚಿವಾಲಯವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಎಫ್‌ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲು, ಭಾರತೀಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಂದರು, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಖೇಶ್​ ಮಂಗಲ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವಿರುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಡಿಜಿ ಹಡಗು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯು 7,920 ಕರೆ ಮತ್ತು 16,800 ಇಮೇಲ್​ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 140 ಕರೆ ಮತ್ತು 180 ಇಮೇಲ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರು.

