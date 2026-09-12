ಡಾಲರ್ ವಿಲ್ಲಾ!: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮನೆ, ₹35 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೀಗ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 4:09 PM IST
ಮುಜಫರ್ಪುರ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆಯೊಂದು ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು. ಈ ಮನೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೇ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಿಂದಲೇ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ತಂದೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮುಜಫರ್ಪುರದ ರಾಮದಯಾಳು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ರ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ, ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇದನ್ನು 'ಡಾಲರ್ ವಿಲ್ಲಾ', 'ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೌಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮನೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ.
ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ 1987 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಯೋಜಿಸಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರ್ಯಾಂಪ್. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹತ್ತಾರು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ಮನೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಟೆರೇಸ್ವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವಿಶೇಷ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲೆವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ: ಈ ಮನೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮಿನಲ್ಲೂ ಶೇರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು: ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲೈಜ್ಡ್ ಎಸಿ, ಈಜುಕೊಳ, ಕಾರಂಜಿ, ಬೃಹತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಗೇಜಿಬೋ ಮಾದರಿಯ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದುಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು 6 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಬ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪಾಟ್: ಈ ಮನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಭೋಜಪುರಿ ನಟ ವಿರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಏಕ್ ರಜಾಯ್ ತೀನ್ ಲುಗಾಯ್ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಭೋಜಪುರಿ ಹಾಡುಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಖರೀದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ತಂದೆ ಆಸಕ್ತಿ? ಸದ್ಯ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
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