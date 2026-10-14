ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪ: ಮಹಿಳೆ ವಶಕ್ಕೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 6:51 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾಳಿಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹವರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಳಿಘಾಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಸೇನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರತ್ತ ಬಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 'ಸಿವಿಕ್ ವಾಲೆಂಟಿಯರ್' (ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಿ) ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸೋದರಸೊಸೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಳಿಘಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ತೃಣಮೂಲ ನಾಯಕ ವೈಶ್ವಾನರ್ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಿಘಾಟ್ನ 'ಮಿಲನ್ ಸಂಘ'ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು 'ಪಿಸಿ' (ಅತ್ತೆ) ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಸೂಯಾ ಸಾಹಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮಹಿಳೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರತ್ತ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಆಕೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದಳು ಎಂದೂ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಝಡ್-ಪ್ಲಸ್' (Z-plus) ಶ್ರೇಣಿಯ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಿರಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದು ಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪಿತೂರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆರಬಹುದು. ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೋರಿದರು.
ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಆರೋಪವೂ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಾಕುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳೇ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳೇ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ನಿಖರ ವಿವರಗಳು ತನಿಖೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಪತ್ತೆದಾರಿ ವಿಭಾಗ) ಕುನಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, "ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಟಿಎಂಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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