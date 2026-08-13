ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೇಬಲ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ವಿಳಂಬ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, FSSAIಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, FSSAI ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 7:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೇಬಲ್ಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI)ವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದೇಶದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವುಳ್ಳ ವಸ್ತು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ 'ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್' ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ) ಅನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು. ಈ ಲೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆ.ಬಿ ಪರ್ದಿವಾಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಲೇಬಲ್ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026 ರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಉದ್ಯಮದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿತು.
ದೇಶದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ವಕೀಲರನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನವು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಲೇಬಲ್ ಹಾಕುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದಿತು.
2021ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅಂದಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಲೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ, ನೀವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೋ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಅಂತಿಮ ಗಡುವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿತು.
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