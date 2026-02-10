ETV Bharat / bharat

ಬಾಲಕನ ಕರುಳಿನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್​ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು

ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಕನ ಕರುರಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್​ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

Doctors successfully removed safety pin from Boy's Intestine Using Advanced Technology
ಬಾಲಕನ ಕರುಳಿನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್​ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು (EE Naadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನರಸರಾವ್​ಪೇಟೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನರಸರಾವ್‌ಪೇಟೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕರುಳಿನಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್​ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು, ಬಾಲಕನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್​ ನುಂಗಿದ ಬಾಲಕ: ರೆಹಾನ್ಸ್ (5) ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್​ ಅನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಪಿನ್ ಹೊರ ತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು: ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ನರಸರಾವ್‌ಪೇಟೆಯ ಯಶ್ವರ್ ಮಲ್ಟಿ - ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ವೈದ್ಯರು, ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಡಾ. ನಿಖಿಲೇಶ್ ಯಂಡಮೂರಿ ಅವರು, ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಕರುಳಿನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಸುಧಾರಿತ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೇಫ್ಟಿಪಿನ್​ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಿನ್​ ಹೊರಹಾಕಿದ ವೈದ್ಯರು: ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಖರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರುಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾಯವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ನಿಖಿಲೇಶ್ ಯಂಡಮೂರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಪೋಷಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಮಗು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನುಂಗಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಡ ಮಾಡದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಷಕರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಮಗುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಗು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹ ಪೀಡಿತನ ಕಾಲು ತುಂಡರಿಸದೇ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು: ನೂತನ ಐವಿಎಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ!

TAGGED:

ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್​
SAFETY PIN IN BOY STOMACH
NARASARAOPETA
SAFETY PIN IN BOYS INTESTINE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.